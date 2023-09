Moraes rebate defesa de réu e defende STF como julgador de atos do 8/1

Para ele, os casos deveriam ser julgados em primeira instância e Moraes deveria se declarar impedido.

Ao rebater os argumentos, Moraes citou "negacionismo" e "terraplanismo" e que as alegações tentam fazer parecer que o 8 de janeiro teria sido um "domingo no parque".

"Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram o ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari, em São Paulo, ou na Disney. Agora vamos invadir o Supremo, vamos quebrar uma coisinha ali. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir o Planalto", ironizou Moraes.

Se a Corte é suspeita, ninguém julga. Então quem sabe no próximo verão é possível uma nova excursão à praça dos Três Poderes, com uma nova invasão, destruição e tentativa de golpe.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Julgamento continua durante a tarde

Moraes apenas abordou as chamadas "questões preliminares" no início de seu voto. O mérito será avaliado na retomada da sessão, às 14h. Como mostrou o UOL, a tendência é que o tribunal condene os réus. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.