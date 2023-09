Advogado de réu do 8/1, ex-desembargador vira alvo de apuração do CNJ

A conduta acima narrada, muito embora fracionada em vários atos, deve ser tida como única, iniciada quando ainda era desembargador e continuada de forma subsequente por episódios que agregaram significado às suas falas antecedentes, sempre em direção à erosão do Estado Democrático de Direito e incitação das massas contra os poderes legitimamente constituídos.

Luis Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça

Advogado de réu pelo 8/1 no STF

Hoje aposentado, Sebastião Coelho da Silva é o advogado de defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, um dos réus em julgamento hoje (13) no Supremo Tribunal Federal por invadir e depredar o Congresso e o Palácio do Planalto.

Durante a invasão ao Senado, Pereira vestia uma camisa com os dizeres "intervenção militar federal". Ele gravou um vídeo enquanto estava na mesa diretora da Casa, no qual se dirigiu aos "amigos da Sabesp". O militante acabou preso no local pela Polícia Legislativa.

Amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, tô aqui por vocês também, porra! Olha onde eu estou: na mesa do presidente.

Aécio Pereira, em vídeo no plenário do Senado em 8/1

Em depoimento, Pereira negou que tenha participado do quebra-quebra. Ao UOL, Sebastião Coelho disse que "a expectativa é pela absolvição", mas não comentou detalhes das acusações.