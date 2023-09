Roberto Jefferson vai a júri popular por atacar a tiros agentes da PF

A juíza federal Abby Ilharco Magalhães, da 1º Vara Federal de Três Rios (RJ), determinou que o ex-deputado federal Roberto Jefferson vá a júri popular sob a acusação de tentativa de homicídio contra quatro agentes da Polícia Federal, após resistir a uma ordem de prisão, em 23 de outubro de 2022.

O que aconteceu:

Abby Ilharco Magalhães não atendeu ao pedido da defesa do ex-deputado de desclassificação do crime para lesão corporal culposa, o que impediria que o caso fosse para análise do júri popular.