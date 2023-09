Apesar de Nunes Marques. Kennedy Alencar acredita que o STF deve punir com rigor os golpistas do 8 de janeiro, mesmo que o voto do ministro Nunes Marques tenha sido por absolvição com relação a tentativa de golpe de estado. O ministro afirmou não ter observado risco de golpe e que os poderes continuaram funcionando.

Como vem André Mendonça? "André Mendonça vai ser difícil não acompanhar o Nunes Marques. Tem gente achando que ele vai acompanhar 100%. Mas Mendonça sabe que vai ficar um bom tempo no STF, o que leva a alguns no Supremo a acharem que ele pode divergir um pouco, ficar mais para o lado do Nunes Marques e não encampar todo rigor do Alexandre de Moraes."

Nunes Marques sinaliza de maneira positiva a Bolsonaro. O voto do Nunes Marques já funciona como um compromisso com Bolsonaro, uma sinalização de "estou contigo". Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro, é dos ministros, junto com André Mendonça, que acompanha as teses do bolsonarismo.

Na minha opinião, uma das piores heranças que Bolsonaro deixou para o Brasil foi a indicação de dois ministros que vão ficar cerca de 25 anos na Suprema Corte, podem moldar e influenciar decisões importantes. Ao meu ver são pessoas que estão aquém da posição que estão ocupando.

Já o voto de Moraes? O voto do Alexandre de Moraes é uma sinalização ruim para o Bolsonaro e deve haver maioria no Supremo para dar uma apertada no ex-presidente. O aperto em Bolsonaro vai depender da continuidade das investigações.