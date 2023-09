Ex-juiz, advogado de réu do 8/1 acusa CNJ de intimidação em sessão no STF

Advogado de réu pelo 8/1 no STF

Hoje aposentado, Sebastião Coelho da Silva é o advogado de defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, um dos réus em julgamento hoje (13) no Supremo Tribunal Federal por invadir e depredar o Congresso e o Palácio do Planalto.

Sebastião Coelho afirmou durante a sustentação oral que o julgamento de seu cliente, Aécio Lúcio Costa Pereira, é um "julgamento político", afirmando que tanto Moraes quanto a PGR fizeram manifestações fora dos autos sobre o processo. O advogado chegou a cobrar que o ministro se declarasse impedido para julgar o caso.

Durante a invasão ao Senado, Pereira vestia uma camisa com os dizeres "intervenção militar federal". Ele gravou um vídeo enquanto estava na mesa diretora da Casa, no qual se dirigiu aos "amigos da Sabesp". O militante acabou preso no local pela Polícia Legislativa.

Amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, tô aqui por vocês também, porra! Olha onde eu estou: na mesa do presidente.

Aécio Pereira, em vídeo no plenário do Senado em 8/1

Em depoimento, Pereira negou que tenha participado do quebra-quebra. Ao UOL, Sebastião Coelho disse que "a expectativa é pela absolvição", mas não comentou detalhes das acusações.