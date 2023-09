Ao embarcar para Cuba, Lula fala em reabrir diálogos e abrir oportunidades

O presidente concluiu a publicação dizendo que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, "cuidará da presidência do Brasil" até o seu retorno.

Indo para Cuba. E também para abrir a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, completando essa volta do Brasil ao cenário internacional. Reabrindo diálogos e abrindo oportunidades de investimento e comércio para nosso país. Dr. @geraldoalckmin cuidará da presidência do Brasil até? pic.twitter.com/WnFKkao6XA -- Lula (@LulaOficial) September 15, 2023

Compromissos em Cuba e EUA

Lula participa amanhã (16) de uma reunião do G77+China, em Havana, e deve falar com o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, sobre a dívida cubana de US$ 260 milhões com o Brasil.

Depois, o presidente viaja aos Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral da ONU na próxima semana. Na terça (19), ele fará o discurso de abertura da reunião pela oitava vez. Desde 1940, é tradição que o Brasil abra os trabalhos da cúpula, e durante seus mandatos, Lula só deixou de comparecer em 2010.