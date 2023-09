Procurador: Toffoli anulou provas da Odebrecht ignorando dados do processo

O pedido em questão deveria ser feito com intermediação do DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional). A princípio, o órgão informou que não encontrou pedido de cooperação, voltando atrás após a decisão de Toffoli e uma nota da ANPR.

Após a decisão do Toffoli, nós (ANPR) fizemos uma nota dizendo que a apuração tinha sido correta e formal, e mencionamos dois ofícios. Um deles com o nome em inglês, do Brasil para a Suíça, e um ofício do DRCI para a PGR, um ano e meio depois, mandando o material e dizendo que o pedido de cooperação tinha sido cumprido pelas autoridades suíças.

Ubiratan Cazetta, ao jornal O Estado de S. Paulo.

O DRCI afirmou que não conseguiu encontrar a informação pedida antes porque não tinha referências suficientes, explicou o procurador.

Informação já estava no processo. Segundo Cazetta, a informação que confirmava a cooperação internacional estava dentro do processo, mas não vinha da DRCI, e sim da corregedoria do Ministério Público Federal.

Já estava na Reclamação 43.007. Isso já era conhecido, esses documentos já estavam ali, juntados [aos autos]."

"Não se pode investigar de novo". O procurador também disse que a corregedoria do Ministério Público Federal já investigou a atuação dos membros do próprio MPF, concluindo e informando ao Supremo que ela foi válida.