Deltan desiste de recorrer ao STF para reaver mandato e critica Corte

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol desistiu de recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar reaver o seu mandato.

O que aconteceu

A decisão foi compartilhada por Deltan nas redes sociais junto a uma crítica à Corte. "Eu sei que a justiça não vence no Supremo", escreveu ao compartilhar uma matéria do jornal O Globo com sua declaração.