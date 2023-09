Deltan critica decisão de Toffoli e cita 'leniência' do STF com corrupção

O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol publicou críticas à decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou provas recolhidas contra Lula.

O que aconteceu:

Para Deltan, o "maior erro da história do país" foi o que chamou de "leniência do STF com a corrupção de Lula e de mais de 400 políticos". Ambas as frases fazem referência à decisão de hoje do ministro Dias Toffoli, que declarou as provas obtidas pela Operação Lava Jato como imprestáveis, e chamou a prisão de Lula "um dos maiores erros judiciários do país".