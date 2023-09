No STF, Dino despista sobre indicação: 'Deixe Lula amadurecer a reflexão'

Dino declarou que "não existe campanha" para que ele seja indicado pelo presidente Lula (PT). O político esteve no tribunal para um evento e conversou com vários membros do Supremo.

O ministro da Justiça estava bem entrosado com os integrantes do STF, mas não foi assertivo sobre uma eventual nomeação à Corte. A jornalistas, afirmou que está "tranquilo" e ressaltou que a escolha para a vaga será de Lula.

Dino tem sido cotado para a vaga, ao lado de nomes como o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União). Setores à esquerda, porém, têm pressionado o governo pela nomeação de uma mulher negra.

No Supremo, Dino conversou especialmente com o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado, que conseguiu emplacar dois nomes para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no governo Lula, tem sido influente nas escolhas para as vagas do Judiciário.