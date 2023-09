Ceará: Vereador diz que autismo é resolvido 'na chibata' e 'na peia'

O comentário do vereador, que também preside a Câmara de Jucás, foi em referência ao apoio que a atriz Letícia Sabatella recebeu nos últimos dias. Em entrevista à TV Globo, Sabatella declarou que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista depois de adulta.

Ontem, Lucas apresentou um projeto que institui uma carteira de identificação para pessoas autistas no município. A medida teria como objetivo "assegurar que pessoas com esse transtorno tenham seus direitos garantidos".

Após a repercussão das declarações, o vereador publicou um nota. Ele afirmou que suas falas foram "tiradas de contexto" e que se fosse testado, "apresentaria algum grau de autismo". Ele também pediu desculpas a familiares de pessoas autistas que podem ter se sentido ofendidas.

Quis dizer pras pessoas que na minha época, meu pai, minha mãe, não tinham como fazer o diagnóstico, nossos pais não tinham como saber que a gente podia ter algum grau de autismo. Nossos pais tratavam a gente com corretivo. 'Ah, esse menino é muito danado, esse menino é traquino', e dava um corretivo na gente. [...] Tenho grande convívio. Tenho familiar, grandes amigos que tem filho autista, e que eu sei o que elas passam com isso. Sei o quanto custa hoje se ter no seio de sua família ter uma pessoa autista, e é por isso que abracei a causa. [...] As pessoas que me conhecem, que sabem a minha índole, vão saber que nunca na minha vida eu seria capaz de dizer que vamos tratar o autismo hoje com corretivos.

Eúde Lucas

O UOL tentou contatar Eúde Lucas, mas não recebeu retorno. Caso houver resposta, esta matéria será atualizada.

O que é o Transtorno do Espectro Autista:

O Transtorno do Espectro Autista o é um distúrbio multifatorial, que engloba diferentes graus —leve, moderado e severo. Ele ocorre pois algumas áreas do cérebro não se formam corretamente, o que gera dificuldades de comunicação, de interação social e comportamentos repetitivos e estereotipados.