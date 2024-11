Tales: Chefe do golpe, Bolsonaro deixa política da violência como herança

O mais grave é o Bolsonaro ter sido o chefe, o artífice, o comandante da política de violência. Desde a década de 90 ele já defendia guerra civil, violência, tortura, todas essas coisas. E é essa herança que ele está deixando. Ele saiu do governo, e o país continua com casos que nunca havia por aqui, como homens-bomba na frente da praça dos Três Poderes.

Ele desenvolveu e incentivou uma política armamentista no governo, dizendo que 'povo armado é povo livre'. As pessoas passaram a andar armadas, com mais e mais casos de mortes violentas nas escolas. Com essas descobertas, sabemos que virá um tempo conturbado.

Nem todos os bolsonaristas são assim, mas há um núcleo violento incentivado pela ideologia de violência de um presidente da República. Isso deixa marcas na sociedade, e é o mais grave de tudo desse tempo em que o Bolsonaro encabeçou uma parte do pensamento dos brasileiros. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que o Brasil precisará de anos para se livrar das marcas negativas deixadas pela gestão de Bolsonaro.

Levaremos um tempo para apagar isso. Lembre-se que antes do Bolsonaro chegou a haver um plebiscito pelo desarmamento. O povo brasileiro era contra tudo isso e, de repente, tivemos esse movimento violento. Isso é assustador.