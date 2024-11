6 pontos da investigação da PF que ligam Bolsonaro à trama golpista

A PF também encontrou alusões a Bolsonaro e sua possível participação na trama em minutas de teor golpista.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, já havia afirmado, em sua delação à PF, que o ex-presidente se reuniu com a cúpula das Forças Armadas logo após a derrota nas eleições presidenciais de 2022 para discutir uma minuta que anularia o pleito e resultaria em uma intervenção militar.

2. Documentos apreendidos

Pessoas próximas ao ex-presidente discutiram formas de reverter o processo eleitoral antes e depois da eleição de 2022.

Na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a PF encontrou o rascunho de um decreto que previa uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as eleições de 2022 - com dia e mês em branco e o nome de Bolsonaro, mas sem assinatura.

De acordo com as investigações, Bolsonaro teve acesso ao texto que previa a prisão de ministros do STF, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e a realização de novas eleições no fim de 2022. A primeira versão foi entregue pelo então assessor especial da Presidência, Filipe Martins, a Bolsonaro, que teria pedido modificações no texto.