CPI do 8/1: General Heleno pede ao STF para faltar a depoimento

Convocado pela CPI do 8 de Janeiro para prestar depoimento, o general Augusto Heleno entrou com um pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) para poder faltar à sessão, marcada para amanhã. A decisão caberá ao ministro Cristiano Zanin.

O que aconteceu

O pedido para o ex-ministro de Jair Bolsonaro ser ouvido foi aprovado em junho, mas o general foi chamado para depor somente na semana passada. A decisão ocorreu depois de o UOL publicar reportagem em que o tenente-coronel Mauro Cid disse à PF que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre dar um golpe.