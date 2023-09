Lula explica visita adiada ao RS: seria deselegante ir sem governador

Seria deselegante os ministros visitarem o estado com o governador gaúcho em Brasília. O governo federal segue acompanhando a situação no Rio Grande do Sul e apoiando os governos locais

Lula

Nada disso procede. A viagem, que é dos ministros, foi adiada porque recebo na quarta-feira o governador @EduardoLeite_, para discutir o apoio ao estado e seria deselegante os ministros visitarem o estado com o governador gaúcho em Brasília. O governo federal segue acompanhando a? https://t.co/9bjgpEViyw -- Lula (@LulaOficial) September 26, 2023

O presidente rebateu uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo que dizia que o motivo era para que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, pudesse acompanhar o grupo. Segundo o texto, a mudança "foi interpretada como um sinal de que Janja ganhará ainda mais protagonismo no período em que o petista estará se recuperando da cirurgia no quadril".

Lula citou RS no G20

Criticado por manter a viagem à Índia para participar da reunião do G20 e não visitar locais de enchente no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a tragédia causada no Estado em seu primeiro discurso na cúpula, no início de setembro.