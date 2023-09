Deputado do PT diz que CPI do MST 'não apurou nada' e propõe relatório

Tatto apontou também supostas infrações que teriam sido cometidas por deputados de oposição, como adentrar em barracos, arrombar cadeados e visitar uma terra indígena "sem mandado judicial" ou autorização da população local.

O deputado ainda propôs uma versão alternativa do relatório final, que já estaria com um total de 15 votos favoráveis, o que é mais da metade dos membros da CPI. Na peça, Tatto citou a necessidade da reforma agrária e formalizou as irregularidades que teriam sido cometidas por parlamentares de oposição, algumas já estão sendo investigadas.

O que mais foi dito?

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse que a CPI era "um último suspiro da extrema-direita na Câmara dos Deputados", e que a comissão desmoralizou o presidente da CPI, coronel Zucco (Republicanos-RS), e o relator, deputado Ricardo Salles (PL-SP). Sâmia reforçou que "é crime violência de gênero", e lembrou que Zucco e Salles são investigados por isso na PGR (Procuradoria-Geral da República) em episódios envolvendo ela.

A parlamentar ainda afirmou que a coletiva de imprensa dada por Zucco mais cedo teve "clima dramático e melancólico, com razão", e acusou o presidente da comissão de ter disseminado uma mentira quando ele disse que a oposição tinha "número para aprovar o relatório final. Ora, a prerrogativa para convocar a sessão para aprovar o relatório era do presidente. Não tinham votos, porque criaram um relatório mentiroso, absurdo".

Presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR) falou que hoje "se encerra um capítulo muito medíocre".