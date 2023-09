Após pressão, projeto de casamento gay é adiado e vai ganhar novo texto

Antes de a sessão começar, os governistas costuraram um acordo com o presidente da comissão, deputado Fernando Rodolfo (PL-PE). Ficou acertado que o tema seria debatido no dia de hoje e na sequência seria criado um grupo de trabalho para escrever um novo texto.

O relator, Pastor Eurico (PL-PE), vai trabalhar em conjunto com dois deputados evangélicos e dois alinhados com a causa LGBTQIA+. Eles ficarão encarregados de elaborar o novo texto. A previsão é votar em 10 de outubro, mas o prazo pode ser prorrogado.

Não existe garantia de que a proibição do casamento gay será retirada do projeto, mas haverá negociações neste sentido. A palavra final do texto será do relator.

Deve ser feita a supressão de trechos afirmando que a união homoafetiva vai contra a natureza e a Constituição.

A mudança no texto foi comemorada pelos movimentos sociais LBTQIA+ e houve um abraço coletivo. Um dos principais articuladores do adiamento, o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) foi bastante cumprimentado e chorou.

Discussão e lacração

No começo da sessão, deputados governistas leram um voto contra a proibição do casamento gay. Ele serviu somente para marcar posição política e não foi avaliado pela comissão.