Lula lança PAC nas cidades e pede mão de obra local: 'Diminui a bandidagem'

Nessas obras do PAC, de preferência, vamos contratar as pessoas da cidade. Vamos contratar as pessoas da comunidade. A empresa pode levar pessoas de cidades vizinhas, e isso não gera emprego na cidade que está fazendo a obra. Assim, a gente gera emprego na comunidade, renda na comunidade, comércio na comunidade. E a gente diminui a bandidagem na comunidade.

Lula

O petista acrescentou que prefeitos devem "aproveitar" que ele é o presidente para fazer reivindicações. "Porque nunca antes na história desse país os prefeitos foram bem recebidos como nos meus mandatos. [...] Aproveitem e reclamem. Não tem problema reclamar e reivindicar", disse.

Mundo com concentração de renda 'não pode existir', disse Lula

Durante o discurso, o presidente defendeu que o Brasil não pode ter "minoria seletiva que tenha tudo". Ele reclamou mais uma vez sobre a precarização do trabalho em meio ao avanço da tecnologia. "Mesmo a gente discutindo muita inovação, revolução digital, a gente percebe que tem muitas pessoas trabalhando em condições quase subumanas", criticou.

Muito dinheiro na mão de poucos significa alastramento da pobreza, miséria, desnutrição, prostituição, violência. Mas pouco dinheiro na mão de muitos significa o contrário. Significa a gente criar uma classe média que se sustenta, que consome, gera emprego, oportunidade, que estuda. É esse país que a gente quer construir, não um país que uma minoria muito seletiva tenha tudo e uma maioria não tenha nada. Esse mundo não existe, não pode existir e não deve continuar.

Lula

Biden em piquete foi 'momento de muita felicidade'

Lula também comentou a participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um piquete de trabalhadores do setor automotivo que estavam em greve ontem. O presidente disse que viu o momento com "muita felicidade".