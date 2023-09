Comissão de Ética abre processo contra ex-diretor da PRF Silvinei Vasques

Em 29 de outubro do ano passado, o ex-diretor da PRF publicou uma foto da bandeira do Brasil com os dizeres "Vote 22 - Bolsonaro Presidente". Ele excluiu o post no dia seguinte.

A publicação foi feita pouco depois de o PT pedir ao TSE que impedisse operações da PRF que atrapalhassem o trânsito de eleitores.

Para a Comissão de Ética da Presidência, há "indícios de materialidade" no caso. O Código de Ética proíbe, por exemplo, que servidores públicos usem do cargo ou de sua influência para obter qualquer favorecimento.

Conselho só pode aplicar sanções administrativas, como censura ética —na prática, um alerta no currículo do servidor. Silvinei foi exonerado do cargo em dezembro de 2022.

Ex-diretor da PRF foi preso em agosto, suspeito de ter ordenado ações que interferiram na votação na eleição do ano passado.

No dia do segundo turno, a PRF fez centenas de operações nas estradas do país, com maior concentração no Nordeste, região em que Lula (PT) tinha a maioria dos votos.