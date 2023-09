Maierovitch: Barroso tem missão de unir Poderes, só precisa conter a língua

O Barroso foi escolhido pela Dilma Rousseff sem os dois se conhecerem, Dilma teve indicação do Barroso, Barroso teve atuações conhecidas como advogado. A Dilma o escolheu e acabou que o Barroso se tornou um Lava-Jatista, contra os interesses do Lula, do PT, etc. O Lula está um pouco marcado por isso.

Tales Faria afirmou ainda que o presidente gostaria de escolher alguém que assumisse um papel de líder no STF.

O Gilmar [Mendes] é uma espécie de líder mais forte do Supremo. O Lula pensa ter alguém que possa trazer uma liderança. Lula quer alguém com esse poder de liderança, daí o motivo de o Flávio Dino ter crescido nas bolsas de apostas.

