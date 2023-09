Jair Renan teve relógio apreendido em apartamento; polícia apura se é Rolex

A Polícia Civil do DF apura se um relógio encontrado no apartamento de Jair Renan durante operação da corporação no mês passado é da marca Rolex e se é produto vindo de presentes de chefes de Estado no período em que Jair Bolsonaro (PL) era presidente.

O que aconteceu

O objeto foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para exame pericial de autenticidade. A informação foi confirmada ao UOL pelo delegado Leandro de Castro Cardoso, diretor do Decor (Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado).