Fachin vota para responsabilizar Estado por mortes em operações policiais

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou por responsabilizar o poder público pela morte de civis durante operações policiais ou militares, mesmo quando a origem do disparo for inconclusiva.

O que aconteceu:

O ministro é o relator da ação, que está em análise no plenário virtual da Corte. Os demais ministros têm até a próxima sexta-feira (6) para depositar seus votos.