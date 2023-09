Mulher negra no STF traz olhar a vivências não representadas, diz advogada

Ter a participação de mulheres, de pessoas negras e de mulheres negras dentro das estruturas da mais alta cúpula do poder talvez seja uma das respostas a essas perguntas e a esses desafios trazidos a essa nova gestão do ministro Barroso. Claudia Luna, advogada

Análise: Desenrolar de indicações ao STF contradiz expectativas com Lula

A cientista política Luciana Santana avaliou que o governo Lula frustra as expectativas de promoção da diversidade e da igualdade de gênero pela forma como conduz as indicações de ministros para o STF. A cientista política lamentou a prática do presidente, que afirmou não levar em conta gênero e cor como critérios para nova indicação ao Supremo, e a considerou um "retrocesso".

O que temos visto, não apenas no desenrolar da escolha do novo ministro do STF, é algo muito contraditório com todo ritual e expectativas criadas em torno do governo Lula. Toda essa movimentação é bastante preocupante para a representação de grupos que precisam de maior visibilidade e representatividade. Luciana Santana, cientista política

Aguirre: PF chega ao 1º membro das Forças Armadas suspeito de atuar no 8/1

A Polícia Federal alcançou hoje uma das mais importantes etapas da Operação Lesa Pátria, na visão de Aguirre Talento. O colunista destacou que, pela primeira vez, a PF chega a um militar suspeito de participar ativamente dos atos golpistas de 8/1: o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes é o principal alvo desta fase.