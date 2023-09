Ofensiva conservadora não vai recuar, mas deve poupar votações econômicas

Há pressa do governo com o Desenrola porque a medida caduca no dia seguinte (3). Mas não deve haver problemas, por ser um programa popular e que afeta 70 milhões de brasileiros endividados.

Fernando Haddad e Arthur Lira se uniram na defesa de pautas econômicas Imagem: 23.mai.2023 - Gabriela Biló/Folhapress

A origem da desavença

As articulações dos parlamentares para não votar nenhum projeto no Congresso se intensificaram após a decisão do Supremo de derrubar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Outros temas sensíveis como a descriminalização do aborto e das drogas também entraram na pauta. Os parlamentares argumentam que a Corte está "invadindo" a função do Legislativo.

Como reação, os senadores correram para aprovar com folga um projeto sobre o tema marco temporal ainda mais amplo na Casa e que vai na contramão de critérios já estabelecidos na Corte. A bancada ruralista liderou as negociações com apoio do PL, do Novo e de 18 frentes parlamentares, algumas recém-criadas.