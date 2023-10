Especialistas criticam falta de medidas práticas em programa contra facções

O programa não mostra o que tem que ser feito e diz que só vai apresentar algo mais consistente em 60 dias. Não sabemos como essas ideias vão sair do papel. O governo não apresentou uma resposta efetiva no combate ao crime organizado.

Rafael Alcadipani

Antropólogo e capitão veterano do Bope no Rio de Janeiro, Paulo Storani diz não ver soluções no programa.

O governo não sabe como agir em relação à explosão de violência nos grandes centros do país. No Rio, há uma disputa por território no crime organizado. Mas não existe uma política nacional de repressão ao tráfico.

Paulo Storani

Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, prevê dificuldades para articulação de um programa nacional.

Ainda sem ter acesso à íntegra do Plano, avalio que o anúncio do MJSP sinaliza para um conjunto de ações que visam, acertadamente, pontos estratégicos para o enfrentamento das organizações criminosas no país, cada vez mais poderosas financeira e belicamente. O desafio será conseguir coordenar tantas agências e forças, em diferentes âmbitos federativos, diante de um quadro normativo que, historicamente, incentiva a fragmentação e o insulamento das polícias.

Renato Sérgio de Lima

O que foi anunciado

O Programa Nacional de Enfrentamento as Organizações Criminosas contará com um investimento de R$ 900 milhões. As ações serão desenvolvidas nos próximos três anos, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública.