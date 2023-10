Com maioria formada, Mendonça suspende julgamento de 2 dos 5 réus pelo 8/1

A maioria dos ministros votou para condená-lo a 12 anos de prisão pelos crimes de golpe de estado, abolição violenta do Estado de direito e organização criminosa. Neste caso, Zanin propôs uma pena de dez anos e, Mendonça, cinco anos e dez meses de prisão.

Dos réus, Baek foi o único que Moraes absolveu dos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio público da União. A justificativa foi ausência de provas. Baek afirmou em depoimento que não depredou os prédios e que os artefatos apreendidos com ele eram "lembrancinhas" que pegou do chão.

"Erro material"

Ao longo do dia, o sistema do STF registrou que Mendonça havia suspendido as ações contra João Lucas e Davis Baek. No início da noite, porém, a informação foi retirada do sistema e o gabinete emitiu nota afirmando que cometeu um "erro material" ao enviar os votos do ministro.

Foi identificada a ocorrência de erro material por ocasião do lançamento de votos no sistema do Plenário Virtual, devidamente corrigido, a fim de constar o destaque das Ações Penais 1129 e 1144, conforme despacho publicado e divulgado no andamento processual. Nas demais Ações Penais sob julgamento, não há pedido de vista e/ou destaque

Nota do gabinete do ministro André Mendonça

Assim, somente dois casos foram suspensos pelo ministro, ao invés dos quatro inicialmente informados pelo sistema do STF.