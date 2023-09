O que é 'turba'? Entenda termo usado nos julgamentos de 8 de janeiro

O dicionário Houaiss define turba como:

1. grande número de pessoas, esp. quando reunidas;

2. multidão em movimento ou desordem, potencialmente violenta

Sendo assim, de forma geral, uma turba é um conjunto ou uma aglomeração de pessoas, com potencial de desordem e violência.

Qual é a implicação jurídica do termo?

O termo "turba" foi usado dez vezes ao longo do voto de Moraes, sempre frisando a coletividade dos atos golpistas de 8/1: