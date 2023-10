STJ nega liminar que obrigaria Dino a fornecer mais imagens do 8 de Janeiro

Flávio Dino, da pasta de Justiça e Segurança Pública, argumentou que os arquivos das câmeras são excluídos após 30 dias. O que foi mantido foram "apenas os registros indicados como relevantes pelas autoridades competentes, dentro do prazo" —o que já teria sido entregue à CPMI.

Não ficou demonstrada "deliberada omissão" por parte do ministro para fornecer as imagens, afirmou a ministra, o que também colaborou no indeferimento do pedido liminar.

A liminar foi negada, mas o mérito do mandado de segurança ainda será julgado. O mandado é uma ação rápida que visa garantir a preservação de direitos que possam ser violados por uma autoridade.