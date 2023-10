Ex-deputado Abelardo Lupion é agredido e feito refém em sua fazenda no PR

O ex-deputado federal Abelardo Lupion e a esposa, Denise, foram feitos reféns dentro da fazenda do casal, em Santo Antônio da Platina, no Paraná, na noite do último domingo (1º).

O que aconteceu:

Segundo o filho deles, o deputado Pedro Lupion (PP-PR), Abelardo sofreu agressões e os criminosos levaram itens pessoais.