PT e PSOL entram com ação no STF para barrar privatização da Sabesp

A ideia era regionalizar os serviços de água e esgoto. Com as Uraes, a gestão de saneamento deixaria de ser feita entre a Sabesp e cada cidade e passaria para um conselho que reuniria representantes do estado e dos municípios reunidos.

A divisão facilita a concessão da Sabesp à iniciativa privada porque os acordos da companhia com as maiores cidades do estado têm uma cláusula que prevê o cancelamento dos contratos em caso de privatização. Agora com todas as cidades abastecidas pela Sabesp reunidas em um único bloco, o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pode aprovar no conselho da Urae um contrato único e de longo prazo, atraindo interessados na privatização.

Um decreto do governo paulista de agosto deste ano conferiu aos conselhos das Uraes a competência para "deliberar acerca da celebração de contratos, convênios, parcerias e outros instrumentos [...] para a gestão associada dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário".

Para os partidos, o governo de Tarcísio de Freitas estaria "usurpando" a competência dos municípios de decidirem sobre interesses diretos e locais. Isso seria uma violação aos princípios de autonomia dos municípios, do pacto federativo e da separação dos poderes, todos previstos na Constituição.

Além disso, o estado de São Paulo estaria extrapolando seus poderes ao fazer a alteração por meio de decreto. Os advogados do PT e do PSOL ressaltam que é competência da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as esferas de governo.

Servidores da Sabesp estão em greve hoje, junto aos metroviários. Eles protestam contra o plano de privatizações.