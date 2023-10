General alvo da PF dirige ONG que fez 'Projeto de Nação' com Villas Bôas

Em março de 2021, Rocha Paiva publicou um manifesto chamado "aproxima-se o ponto de ruptura". No texto, atacou a decisão do STF que anulou as condenações de Lula (PT) e afirmou que as Forças Armadas "ficarão unidas e ao lado da Nação" em caso de conflito entre os Poderes.

Em 2018, o ex-comandante do Exército também publicou uma mensagem com tom intimidatório ao STF, na véspera do julgamento que determinou a prisão de Lula. Rocha Paiva é um dos fundadores do instituto Villas Bôas.

19.mai.2022 - Villas Bôas (sentado) e Ridauto (4º a partir da direita, ao fundo) no lançamento do projeto dos militares Imagem: Divulgação/IGVB

Instituto recebe verbas públicas desde 2014

O Instituto Sagres recebeu R$ 720 mil da União na última década. Segundo o portal da transparência do governo federal, a entidade já prestou serviços de consultoria para o Ministério da Defesa, em 2014, e o Banco Central em 2015, ambos no governo Dilma (PT).

No governo Bolsonaro, o Sagres recebeu R$ 170 mil da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). O instituto organizou o "Fórum de Desenvolvimento do Semiárido", sediado em Mossoró-RN em 2020.