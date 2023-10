Governo prepara agência cibernética para evitar perdas de até R$ 120 bi/ano

A PNCiber pode ser elaborada por meio de decreto, mas a agência, por criar cargos, depende de aprovação do Congresso Nacional.

Ainda em desenvolvimento, a agência teria um custo anual de R$ 600 milhões. Segundo cálculos do GSI, o objetivo seria impedir prejuízos que podem chegar a R$ 120 bilhões. O governo quer encaminhar a proposta ao Legislativo no fim do mês.

Em junho, após militares do GSI defenderem a cobrança de uma taxa de usuários da internet para bancar a nova agência, o governo chegou a paralisar as discussões. Só recentemente elas foram retomadas.

Segundo o GSI, a minuta já foi encaminhada à SAG (Secretaria Especial de Análise Governamental) da Casa Civil, que avalia a viabilidade jurídica das propostas e elabora os documentos que sairão do Planalto.

O projeto vem sendo detalhado pelo GSI desde o primeiro semestre, com realizações de audiências públicas no Palácio do Planalto. O general Marcos Amaro, responsável pela pasta, também visitou colegas da Esplanada, incluindo Fazenda, Planejamento e Itamaraty, para ouvir ideias e prioridades de cada setor.

Ataques causam prejuízos de R$ 120 bilhões por ano

A PNCiber e a Agência Nacional de Segurança Cibernética terão como principal foco os crimes de ordem financeira. Segundo o GSI, com base em dados de 2019, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em relação a prejuízos financeiros em decorrência de ataques cibernéticos.