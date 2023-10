Gleisi Hoffmann recebe alta e deixa hospital em Brasília

O procedimento foi realizado no dia 30 de setembro para desobstruir as coronárias. "Hoje deixo o hospital após uma cirurgia bem sucedida para desobstruir as coronárias e fazer o coração bater mais forte", escreveu a parlamentar nas redes sociais.

O hospital esclareceu ainda que a deputada deverá continuar o processo de reabilitação em casa nos próximos 30 dias, sob orientação médica.

A presidente nacional do PT publicou uma foto ao lado da equipe médica e do namorado, o deputado federal Lindbergh Farias (PT). "Junto com Lindbergh Farias, que me cuidou tão bem todo esse tempo. Agradeço a todos (as) que me acompanharam nesse processo, enviaram força, torceram e rezaram por mim".

Cirurgia no coração

A parlamentar foi internada na última quinta-feira (28) e, após exames, foi detectada uma obstrução coronariana. O procedimento para revascularização do miocárdio transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações, esclareceu o hospital.