Boulos cancela primeira reunião de campanha após morte de irmão de Sâmia

A parlamentar afirmou que está "devastada". Em julho, a deputada contou à Universa que recebe mensagens de ameaça contra sua família.

Na nota, Sâmia solicitou uma investigação imediata e profunda para esclarecer as circunstâncias que levaram ao crime e para identificar os possíveis suspeitos. A deputada ainda agradeceu as mensagens de apoio recebidas e demonstrou solidariedade às famílias das demais vítimas envolvidas.

Sâmia disse também que entrou em contato com o ministro Flávio Dino para pedir que o caso seja acompanhado pela Polícia Federal. Será investigada a hipótese do crime ter relação com a atuação de Sâmia Bomfim e do marido, o deputado Glauber Braga (PSOL).