Sâmia Bomfim cobra apuração de assassinato de irmão no Rio: 'Crime bárbaro'

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) cobrou, em entrevista à GloboNews, a apuração do assassinato do irmão dela, o ortopedista Diego Ralf de Souza Bomfim, em um quiosque no Rio de Janeiro no início da madrugada desta quinta-feira (5). Além de Diego, outros dois médicos que estavam com ele também morreram e outro ficou ferido.

O que aconteceu

Sâmia disse que o episódio é um "crime bárbaro". "Primeiro eu queria demonstrar minha solidariedade com as famílias dos dois médicos que também foram vitimados nesse atentado. Quero agradecer toda solidariedade. Recebi muitas mensagens, telefonemas. Só consigo agradecer a todo mundo. Nós exigimos apuração. Foi um crime bárbaro, a gente quer apuração. A gente já entrou em contato com o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal possa acompanhar a apuração desse crime", afirmou.