Justiça altera penas de dupla condenada por armar bomba em Brasília

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os três queriam "causar comoção social a fim de que houvesse intervenção militar e decretação de Estado de Sítio" para, assim, "evitar a propagação do comunismo", segundo o Ministério Público.

George montou e entregou o artefato explosivo a Alan, que repassou a Wellington para que fosse realizado o ataque. Este e outro indivíduo não identificado foram até o Aeroporto de Brasília e colocaram a bomba na traseira de um caminhão-tanque carregado com querosene de aviação que estava estacionado.

Entretanto, antes que a bomba pudesse explodir, o motorista do caminhão percebeu a presença do artefato explosivo, retirou-o de perto do veículo e acionou a polícia.