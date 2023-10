'Inapropriada', diz Saúde após ser questionada por dança erótica em evento

Vice-presidente da Câmara protocolou pedido de explicação. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) protocolou hoje um requerimento para que a ministra Nísia Trindade forneça uma lista com os custos e os nomes da organização do evento. "A mencionada apresentação com dança erótica no referido evento não condiz com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde em relação à promoção da saúde", escreveu ele no documento.

Vídeo com "dança erótica" foi criticado por parlamentares. "Chocante como a ideologia contaminou o governo", escreveu o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Por volta das 15h (horário de Brasília), "Ministério da Saúde" aparecia como um dos termos mais comentados no X, ex-Twitter.

Criação de curadoria

A Saúde também informou que, após este "lamentável episódio", a pasta vai criar uma "curadoria para organização de eventos oficiais" do ministério. O UOL apurou que a ideia não é cercear a "liberdade dos artistas" ou diminuir o número de apresentações populares, mas evitar que episódios como o de ontem volte a acontecer.

Diante do lamentável episódio envolvendo uma apresentação artística em evento do Ministério da Saúda, a pasta cria curadoria para organização de eventos oficiais. A curadoria, vinculada ao Gabinete da Ministra, avaliará os eventos propostos por todas as áreas da pasta. A avaliação considerará a adequação das propostas à missão institucional do Ministério.

Leia a nota do Ministério da Saúde na íntegra:

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.