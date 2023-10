Filho de Randolfe Rodrigues discute com PMs e é detido no Amapá

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo UOL, a Polícia Militar foi acionada para ir a uma boate na Expofeira. O motivo seria uma festa fora do horário permitido no alvará de funcionamento do local.

Ao chegar à boate, os policiais solicitaram a presença do proprietário do estabelecimento. Neste momento, Gabriel Marti Cruz Rodrigues, filho do parlamentar, se apresentou e, segundo os agentes, teria desacatado os policiais.

"Nenhum policial de merda vai fechar minha boate, vocês não sabem com quem estão falando? A farda de vocês não serve nem de pano de chão na casa do meu cachorro", teria dito Gabriel Rodrigues, segundo a versão dos policiais no boletim de ocorrência.

Os agentes então deram voz de prisão ao filho de Randolfe, que teria apresentado resistência e estaria "visivelmente alterado", segundo os policiais. Gabriel foi algemado.

Gabriel foi levado à delegacia e, após pagar fiança, foi solto e responderá em liberdade.

Filho de Randolfe alega ter sido ameaçado