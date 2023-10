Morre Dom Mauro Morelli, um dos responsáveis pelo Fome Zero; Lula lamenta

Lula lamentou a morte do bispo. "Soube, com grande tristeza, do falecimento desse grande amigo que lutava por um Brasil mais justo e solidário. Meus sentimentos aos irmãos de fé de Dom Mauro Morelli nesse momento de tristeza e despedida", escreveu o presidente, nas redes sociais.

Bispo nasceu em Avanhandava, no interior de São Paulo, e foi criado em Penápolis. Ele estudou filosofia no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, no Rio Grande do Sul, e Teologia na Saint Mary's Seminary and University, nos Estados Unidos.

Em paralelo à atuação religiosa, Morelli atuava também na pauta de Direitos Humanos. Entre 1986 e 1990, atuou em órgão consultivo da ONU para o assunto e foi um dos fundadores do Movimento pela Ética na Política.

Na década de 90, o bispo presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nos trabalhos de criação do Fome Zero, ele atuou em parceria com o sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho.