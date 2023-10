Dino falta em comissão e pede sessão em plenário; oposição critica

Por ter sido uma convocação, Dino tinha obrigação legal de comparecer, a não ser que tivesse uma justificativa formal.

O ministro justificou, em ofício enviado à comissão, que coordenava operações deflagradas hoje pelo ministério. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 12 estados numa ofensiva contra a pornografia infantil. Amanhã, Dino viaja ao Rio Grande do Norte para anunciar investimentos na segurança do estado.

A esse respeito, tendo em vista que foi realizada uma grande operação policial integrada, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com vários estados, na data de hoje, informo a impossibilidade de comparecimento a essa comissão, em face de providências administrativas inadiáveis. Tais providências implicam a mobilização da equipe da Senasp, impedindo adequada preparação do material relativo aos temas solicitados por essa comissão.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

Dino aproveitou o documento para pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que seja organizada uma comissão geral no plenário da Casa para que ele responda a todos parlamentares. Ele é recordista no atual governo Lula de pedidos de convocação.

Faltar a uma convocação por uma comissão do Congresso sem justificativa pode ser considerado, em casos extremos, crime de responsabilidade e levar à perda do cargo.

Os requerimentos reunidos para convocar Dino pediam explicações sobre atos de 8 de janeiro, regulamentação das armas, invasão de terras, interferência na Polícia Federal, fake news sobre caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), corte de verba no Orçamento de 2024 para combate ao crime organizado, ataques aos membros da comissão, controle de conteúdos danosos no YouTube, prisões relativas a dados falsos sobre vacinas e criminalização do game. Ele já foi à comissão para responder sobre alguns desses temas.