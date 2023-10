Governo brasileiro explica por que não chama Hamas de grupo 'terrorista'

Críticas ao governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu críticas de parlamentares de oposição por não ter citado o Hamas na nota que divulgou no Twitter para expressar repúdio aos ataques terroristas cometidos contra Israel no último fim de semana. "Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas", disse Lula, no X (antigo Twitter), no sábado (7).

Um grupo de 61 deputados de oposição quer que a Câmara obrigue o Itamaraty a classificar o Hamas como grupo terrorista. Foi protocolada na quarta-feira (11) uma indicação com o pedido, que ainda não foi votada.

Na quarta-feira (11), Lula citou o Hamas pela primeira vez, ao falar da situação das crianças sequestradas pelo grupo. E também pediu que Israel permita a evacuação das mulheres e crianças.

"É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito", disse, também no X (antigo Twitter).

Nesta quinta, Lula voltou a condenar os "ataques terroristas", porém sem citar o Hamas. O petista divulgou em suas redes que conversou hoje com o presidente israelense, Isaac Herzog.