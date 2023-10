8 de janeiro: Moraes vota por condenação de mais oito réus

As penas sugeridas pelo ministro aos réus vão de 3 a 17 anos de prisão e pagamento de R$ 30 milhões por danos morais.

O julgamento deve terminar até o dia 23 de outubro, caso nenhum ministro interrompa a sessão para ter mais tempo de analisar o caso — o conhecido pedido de vista.

O ministro André Mendonça suspendeu o julgamento de outros dois acusados de invadir e depredar as sedes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional para levar os casos ao plenário presencial.

Todos os réus respondem por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.