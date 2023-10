Relatório da CPI de 8/1 deve ser aprovado; entenda o que acontece depois

Terminada a leitura do documento, será pedido vista, um dispositivo que permite aos parlamentares analisar as conclusões da senadora. A previsão é de que eles tenham 24 horas para esta tarefa e, geralmente, não há mudanças significativas neste intervalo.

Na manhã de quarta-feira deve ocorrer a votação do relatório de Eliziane. Os 16 deputados e 16 senadores que integram a comissão vão dizer se concordam ou não com o documento elaborado pela senadora.

Como os governistas têm maioria na CPI, a tendência é pela aprovação do relatório final. Uma prova desta força é que a maioria dos pedidos de depoimentos e quebras de sigilo durante a investigação teve como alvo pessoas ligadas ao bolsonarismo.

Cabe ressaltar que a comissão pode pedir indiciamentos de pessoas, mas a palavra final é da Procuradoria-Geral da República. O relatório chega até a instituição, que analisa as conclusões e define as providências a serem tomadas. A PGR está sem um procurador-geral definitivo desde o fim do mandato de Augusto Aras. Lula ainda precisa indicar um nome. Elizeta Ramos comanda interinamente o órgão.

Mulher picha 'Perdeu, mané', na estátua 'A Justiça', durante invasão às sedes dos Três Poderes Imagem: Gabriela Biló-8.jan.23/Folhapress

Exposição dos bolsonaristas

Para aumentar o desgaste dos alvos de pedidos de indiciamento e de bolsonaristas, parlamentares governistas da CPI querem fazer cerimônias de entrega do relatório. Eles pretendem se reunir com os presidentes do Senado e da Câmara e com os chefes do Executivo e do Judiciário.