Dal Piva: CPI antecipa o que PF deve apontar no inquérito das milícias

associação criminosa, com pena de 1 a 3 anos de reclusão;

violência política, de 3 a 6 anos;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos;

golpe de Estado, de 4 a 12 anos.

O que achei importante lendo o relatório, até pelo que ouvi na Polícia Federal nas últimas semanas, é que o crime que norteia a investigação das milícias digitais é o uso de informações falsas para incitação e planejamento de um golpe de Estado contra a democracia no Brasil.

Juliana Dal Piva, colunista do UOL

O relatório da senadora Eliziane parece um roteiro do que vai vir na conclusão do inquérito da Polícia Federal, sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro criou uma organização criminosa dentro da presidência da República para com diferentes servidores públicos e tentar atacar o Estado Democrático do Brasil.

O foco central da Polícia Federal é exatamente o crime de golpe de Estado, que norteia o relatório da CPI.

