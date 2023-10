Começou no dia 10 o julgamento de três Aijes (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) contra Bolsonaro. O ex-presidente é acusado de transmitir lives do Palácio da Alvorada nas quais se apresentou como candidato à reeleição. Ele também convocou coletiva de imprensa no Palácio do Planalto para apresentar o apoio de governadores à sua candidatura.

A votação deve ser concluída na sessão desta terça-feira. Na pauta, também estão duas Aijes contra Lula. Em uma delas, o presidente é acusado de ter pago anúncios no Google com conteúdo favorável ao então candidato quando a busca tinha palavras-chave como "Lula condenação", "Lula Triplex" e "Lula corrupção PT".

De acordo com a ação, de autoria de Bolsonaro, a coligação adversária praticou abuso do poder econômico e dos meios de comunicação ao violar a igualdade de oportunidades e promover notícias fraudulentas para omitir informações do eleitorado.

Na outra ação, Bolsonaro acusa Lula de uso indevido dos meios de comunicação. Segundo a acusação, o petista difundiu propaganda eleitoral irregular com o indevido apoio de uma emissora de televisão para pedir votos.

Ministros do TSE afirmaram à coluna em caráter reservado que é pouco provável a conclusão dos julgamentos das ações contra Bolsonaro e Lula em apenas uma sessão. O mais provável é que a votação sobre Lula seja concluída na sessão de quinta-feira (19).

Na sessão seguinte, dia 24 de outubro, o TSE inicia o terceiro julgamento do ano contra Bolsonaro. O ex-presidente é acusado de abuso do poder político por ter usado eventos oficiais do Sete de Setembro do ano passado para divulgar a candidatura à reeleição.