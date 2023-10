Assédio moral: Justiça condena prefeitura em SP após reportagem do UOL

As remoções estavam dentro da lei, segundo prefeitura. Na ação, o órgão informou que o fato impedia que situação configurasse assédio moral. Mas a Justiça entendeu que as transferências do funcionário não eram de interesse público e condenou o município a pagar a indenização por danos morais.

A decisão cita "lista vermelha" revelada pelo UOL. Em 1º de setembro, reportagem indicou a existência de uma relação de funcionários malvistos na Secretaria de Esportes de Mogi. A lista foi elaborada pelo então secretário Danilo Luque para ser repassada a seu sucessor, Ewerton Komatsubara, em 2021.

Trocas levaram funcionário a licença médica por estado depressivo em 2021. Além do centro esportivo, Passos bateu ponto no Ginásio Hugo Ramos, desde dezembro de 2021, e no centro esportivo Pró Hiper, de maio de 2022 em diante. O juiz classificou as remoções como "tratamento indigno" ao servidor.

Essa vitória na Justiça não compensa os danos causados na minha carreira, na minha imagem e principalmente na minha saúde. Ainda luto contra uma depressão persistente e vigorosa, que suga os meus recursos em gastos com médicos, terapias e medicamentos. Mas a decisão restabelece e confirma as verdades e as denúncias que venho há tempos fazendo e sendo ignoradas pelas autoridades públicas do nosso município.

Sérgio Passos, funcionário da Prefeitura de Mogi das Cruzes

Durante o processo, chefe admitiu que funcionário exercia suas funções em "local insalubre". Isso aconteceu quando Passos trabalhou no Ginásio Hugo Ramos. De acordo com seu supervisor à época, a situação era transitória e o próprio servidor optou por trabalhar no espaço.

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cesar Machado da Cunha (Podemos), é alvo de ao menos 40 denúncias na Câmara Municipal. Os servidores o acusam de assédio moral, perseguição e ameaça, mas a prefeitura nega. Os servidores citam situações vexatórias, transferências que teriam o objetivo de "punir" os funcionários e até ameaça de morte.