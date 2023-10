PF prende dois e investiga rastreio irregular de celular pela Abin

O STF também determinou o afastamento de cinco diretores da Abin. Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

A Abin é responsável por produzir relatórios estratégicos sobre ameaças potenciais para o país e auxiliar a Presidência na tomada de decisões.

Como funcionava o software secreto da Abin

O sistema se alimentava do fluxo de informações gerado pela transferência de dados de redes 2G, 3G e 4G entre celulares e torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões do país. O uso do FirstMile pela Abin foi revelado pelo jornal O Globo.

O FirstMile cria um mapa que mostra a última localização conhecida do dono do celular, tem histórico de deslocamentos e "alertas em tempo real" de movimentações do alvo em diferentes endereços. O software foi comprado por R$ 5,7 milhões da firma de Israel, com dispensa de licitação, no final do governo Michel Temer (MDB).

A prática levantou questionamentos, inclusive entre os próprios integrantes do órgão já que a Abin não possui autorização legal para acessar dados privados de cidadãos. Há relatos de utilização do sistema até mesmo contra funcionários da própria agência.