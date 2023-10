Membros da CPI do 8/1 entregam relatório a Moraes e posam com ministro

Parlamentares que participaram da CPMI do 8 de Janeiro entregaram hoje o relatório da comissão ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Senadores e deputados posaram ao lado do ministro na entrega do documento. Com mais de 1.300 páginas, o relatório assinado por Eliziane Gama (PSD-MA) pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 61 pessoas por relação com os atos golpistas em Brasília no começo deste ano.