Dino ironiza deputados bolsonaristas e diz que 'nunca homenageou miliciano'

Ao ser questionado sobre a situação de violência no Rio, o ministro destacou o crime organizado como um dos principais problemas do estado. Para ele, esse é um problema "que vem de décadas", sobretudo porque há políticos que "protegem e incentivam" as milícias fluminenses.

Eu nunca homenageei miliciano, não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado do Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, como também aos milicianos.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

Dino compareceu à Comissão de Fiscalização e Controle como convidado um dia após se negar, pela segunda vez, a comparecer à Comissão de Segurança Pública, onde as últimas participação do ministro ficaram marcadas por xingamentos, confusão e ironias.

Ontem, Dino teve de justificar sua ausência porque foi convocado. Entre as razões, ele citou risco de agressões, "inclusive com ameaças de uso de arma de fogo", e que foi aconselhado pela segurança do próprio ministério a não comparecer.

Mas o cenário encontrado pelo ministro na nova comissão foi semelhante. Mesmo sendo da oposição, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) presidiu a comissão e pediu a todo momento que houvesse respeito e decoro por parte dos parlamentares de oposição.

Não surtiu efeito e os bolsonaristas provocaram Dino em praticamente todas suas declarações. O ministro respondia em meio à interrupções e confusões que travavam o avanço da sessão. Ele chegou a ameaçar ir embora caso fosse ofendido.