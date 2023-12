STJ autoriza quebra de sigilo bancário de Cláudio Castro após pedido da PF

A PF investiga desvios em contratos da área de assistência social do governo do Rio e pagamentos de propina aos agentes públicos entre 2017 e 2020.

Na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o irmão de criação de Cláudio Castro, Vinícius Rocha. Também foram alvos: Allan Borges Nogueira, gestor de governança socioambiental da Cedae, e Astrid de Souza Brasil Nunes, subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Governo.

O governador do Rio de Janeiro não foi alvo das buscas de hoje, mas é investigado.

A defesa do governador afirma que "não há nada" na investigação contra ele. "Nenhuma prova e tudo se resume a uma delação criminosa, de um réu confesso, a qual vem sendo contestada judicialmente".

De acordo com as investigações, a organização criminosa penetrou nos setores públicos assistenciais sociais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e realizou fraude a licitações e contratos administrativos, desvio de verbas públicas e pagamentos de 'propinas' aos envolvidos nos esquemas criminosos.

PF em comunicado